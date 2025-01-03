Merkezefendi Belediyesi, kültür sanat alanındaki etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Merkezefendi Kent Tiyatrosu, Ocak ayında düzenleyeceği oyunlarla Denizlililere sanat dolu bir ay sunmayı hedefliyor. Hazırlıkları tamamlanan oyunlar, yetişkin ve çocuk seyircilerini bekliyor. Ocak ayı boyunca sahne alacak oyunların tarihleri belli oldu.

Ocak Ayındaki Oyunlar

Merkezefendi Kent Tiyatrosu, Ocak ayında geniş bir oyun yelpazesi sunuyor. İlk oyun, Dostluk Masal adlı çocuk oyunuyla 8 Ocak Çarşamba günü saat 10:30’da Merkez Kütüphane’de sahnelenecek. 18 Ocak Cumartesi günü saat 14:30’da ise Palyaço Dodo’nun Okyanus Sirki adlı çocuk oyunu, Merkezefendi Kültür Merkezi’nde minik izleyicilerle buluşacak.

29 Ocak Çarşamba günü saat 20:00’de Merkezefendi Kültür Merkezi’nde Kırmızı Toka adlı yetişkinlere yönelik oyun izlenebilirken, Bonbon ve Şeker Kukla adlı çocuk oyunu ise 31 Ocak Cuma günü saat 10:30’da Yüzüncü Yıl Gençlik Merkezi’nde sahnelenecek. Ayrıca, Kral Cıbıldak adlı Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyununu 19 Ocak Pazar günü saat 14:30’da Merkezefendi Kültür Merkezi’nde izleyebilirsiniz.

Rezervasyon ve Bilet Bilgisi

Oyunlar için rezervasyon yapmak isteyenler, toplu rezervasyonlar için 444 8 662 numaralı çağrı merkezini arayabilirler. Online rezervasyonlar ise [Merkezefendi Belediyesi Kültür Sanat Sayfası](https://www.merkezefendi.bel.tr/kultursanat/) üzerinden yapılabilir. Online rezervasyonlar, oyun tarihlerinden 5 gün önce açılacaktır.