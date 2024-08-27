28 Ağustos'ta gerçekleşecek yaz konseri, Merkezefendi Belediyesi Orkestrası'nın muhteşem performansıyla dolu bir akşam vaat ediyor. Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında bir yeniliğe daha imza atıyor. 28 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30’da Karahasanlı Mahallesi Pazar Yeri’nde düzenlenecek ücretsiz yaz konseri, Merkezefendi Belediye Orkestrası’nın etkileyici performansıyla sanatseverlerle buluşacak.

Konser programı ve detaylar

Karahasanlı Mahallesi Pazar Yeri, Merkezefendi Belediyesi Orkestrası'nın müzik şölenine ev sahipliği yapacak. Konserde, orkestra ekibi tarafından birbirinden güzel ve çeşitli şarkılar seslendirilecek. Müzikseverler, yaz akşamının keyfini klasik ve popüler eserlerin eşliğinde çıkaracaklar.

Belediye Başkanı Şeniz Doğan’dan davet

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, etkinlikle ilgili olarak, “Merkezefendi Belediyesi olarak sanattan spora, kültürden eğitim ve bilime birçok hizmet gerçekleştiriyoruz. Merkezefendi Belediye Orkestramızla, Karahasanlı Mahallemizde vereceğimiz yaz konseriyle sanatı ve müziği halkımızla buluşturmak istiyoruz. Tüm sanatsever hemşehrilerimizi bu özel akşamda yanımızda olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Etkinlik bilgileri

Tarih: 28 Ağustos 2024

Saat: 20.30

Yer: Karahasanlı Mahallesi Pazar Yeri

Giriş: Ücretsiz

Konser, Merkezefendi Belediyesi'nin kültür ve sanat alanındaki katkılarını bir kez daha gözler önüne serecek. Katılımcılar, yaz akşamının keyfini müzikle birleştirmek için bu fırsatı kaçırmamalı.

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