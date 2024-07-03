Merkezefendi Belediyesi'nin boks sporuna sağladığı destekler meyvelerini vermeye devam ediyor. Spor kulübü sporcusu Ceyda Kuru, Türkiye Şampiyonası'nda aldığı üçüncülük madalyasıyla Denizli'yi ve Merkezefendi'yi gururlandırdı.

Merkezefendi Belediyesi'nin desteklediği boks spor kulübü sporcusu Ceyda Kuru, Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 48 kilogramda üçüncü oldu. Asiltürk Özuysal'ın antrenörlüğünde yarışan Kuru, müsabakalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Spor kulüplerimize ve sporcularımıza sağladığımız maddi ve manevi destekle, onların başarılarına ortak olmayı sürdürüyoruz. Genç sporcularımız bizleri en iyi şekilde temsil etmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Her zaman sporcularımızın yanındayız. Merkezefendi’yi ve ülkemizi temsil edecek potansiyelde olduğunu gösteren Ceyda Kuru’yu ve antrenörü Asiltürk Özuysal’ı tebrik ediyorum” dedi.

Ceyda Kuru'nun önümüzdeki dönemde Bosna Hersek'te düzenlenecek üst minikler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hedefi bulunuyor. Başkan Doğan, genç sporcuların uluslararası alanda başarılar elde etmeleri için belediye olarak ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.