Basketbol Süper Ligi’nde bu sezon beklentilerin altında kalan ve alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Merkezefendi Belediyesi Basket, sahasında ağırladığı Türk Telekom’a 75-86 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada, Denizli ekibi güçlü rakibi karşısında direnmesine rağmen son periyotta oyundan düştü. Maça etkili başlayan Türk Telekom, ilk periyodu 15-20 önde tamamladı. Ancak ev sahibi ekip, ikinci çeyrekte hücumda daha etkili bir performans sergileyerek soyunma odasına 43-40 üstünlükle gitmeyi başardı.

Sadece iki galibiyeti var

Üçüncü periyotta oyunun kontrolünü yeniden ele geçiren Türk Telekom, çeyreği 54-61 önde tamamladı. Son periyotta ise farkı açarak galibiyete uzanan başkent ekibinde Brown 20, Alexander ise 17 sayıyla galibiyetin mimarları oldu. Merkezefendi’de Moody’nin 25 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi. Bu sonuçla Türk Telekom ligdeki 13’üncü maçında 5’inci galibiyetini alarak üst sıralara tırmanışını sürdürdü. Merkezefendi Belediyesi Basket ise 2 galibiyetle ligin son sırasında kalarak düşme hattından çıkmak için mücadele etmeye devam edecek.

