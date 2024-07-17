Merkezefendi Belediyesi, tarihi Hacı Hızır Salih Efendi Konağı'nın restorasyonunu tamamladı ve açılışını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bu konak, şehrimizin tarihi dokusunu gelecek nesillere aktaracak” dedi.

Geçmişin izleri geleceğe taşındı

Merkezefendi Belediyesi, tarihi ve kültürel mirası koruma amacıyla 158 yıllık Hacı Hızır Salih Efendi Konağı'nı titiz bir restorasyon sürecinden geçirerek yeniden açtı. Özgün detaylar korunarak, yapı modern yaşamın gereksinimlerine uygun hale getirildi.

Açılışa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan ve diğer protokol üyeleri katıldı.

“Tarihi dokuyu yaşatıyoruz”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, konağın restorasyonunun önemini vurguladı: “Hacı Hızır Salih Efendi Konağı, sadece bir bina değil, geçmişimizin ve kültürümüzün bir yansımasıdır. Bu mirası titizlikle restore ederek gelecek nesillere aktarmanın gururunu yaşıyoruz. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun.”

Merkezefendi Belediyesi, tarihi mirası koruma konusundaki bu önemli adımı ile şehrin kültürel değerlerine sahip çıkıyor. Restorasyonu tamamlanan Hacı Hızır Salih Efendi Konağı, ziyaretçilerini bekliyor.