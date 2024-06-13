Seminere yoğun ilgi gösteren öğrenci ve aileleri, sınav motivasyonu ve sınav kaygısı yenme konusunda önemli bilgiler edindi.

Eğitime tam destek

Eğitime verdiği desteklerle adından sıkça söz ettiren Merkezefendi Belediyesi, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda, Merkezefendi Belediyesi tarafından Merkezefendi Kültür Merkezi'nde "İMT Hoca ile 2025 LGS Hazırlık Semineri" gerçekleştirildi. 8. sınıf öğrencilerinin ve ailelerinin katıldığı seminere konuşmacı olarak Matematik Öğretmeni İbrahim Taş davet edildi.

Başkan Şeniz Doğan da ailesiyle seminere katıldı

Seminere Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da ailecek katıldı. Başkan Doğan, seneye sınava girecek olan oğlu Reşat Çınar'ın da aralarında bulunduğu öğrencilere ve ailelerine destek olmak için seminere katıldı.

Sınav motivasyonu sağlamak ve öğrencilerin sınav kaygısını yenmesi amacıyla düzenlenen seminere öğrenci ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Matematik Öğretmeni İbrahim Taş, 2025 LGS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik önemli stratejiler ve ipuçları paylaştı.

"Gençlerimizin yolu aydınlık olsun"

Seminerin ardından Başkan Doğan'a Sistem Akademi tarafından çiçek verildi. Başkan Doğan da Matematik Öğretmeni İbrahim Taş'a çiçek takdim etti. Başkan Doğan yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Sistem Akademi ile birlikte düzenlediğimiz 'İMT Hoca ile 2025 LGS Hazırlık Semineri'mize biz de ailecek katıldık. Önümüzdeki sene sınava girecek olan oğlumuz Reşat Çınar'ın ve bizlerin üzerine düşen görevleri not aldık. Seneye sınava girecek öğrencilerimiz için önemli stratejiler ve ipuçları vererek bilgilendirmelerde bulunan Matematik Öğretmeni İbrahim Taş'a, gösterdikleri ilgi ile salonu dolduran gençlerimize ve kıymetli velilere teşekkür ediyorum. Gençlerimizin yolu hep aydınlık ve açık olsun" dedi.