Merkezefendi Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesinde Arefe Günü'nde kurulacak olan semt pazarlarını belirledi. İşte belirlenen pazar yerleri:
- Merkezefendi Kapalı Pazar Yeri
- Sevindik Kapalı Pazar Yeri
- Karaman Kapalı Pazar Yeri
- Sırakapılar Açık Pazar Yeri
- 1200 Evler Kapalı Pazar Yeri
- Yenişehir Kapalı Pazar Yeri
- Mehmet Akif Ersoy Kapalı Pazar Yeri
- Karahasanlı Açık Pazar Yeri
- Çakmak Açık Pazar Yeri
Belirlenen gün ve yerler dışında semt pazarı kurulmayacak olup, bu değişiklik sadece bu hafta için geçerli olacak.
Editör: Kardelen Başol