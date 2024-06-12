Merkezefendi Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesinde Arefe Günü'nde kurulacak olan semt pazarlarını belirledi. İşte belirlenen pazar yerleri:

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  • Merkezefendi Kapalı Pazar Yeri
  • Sevindik Kapalı Pazar Yeri
  • Karaman Kapalı Pazar Yeri
  • Sırakapılar Açık Pazar Yeri
  • 1200 Evler Kapalı Pazar Yeri
  • Yenişehir Kapalı Pazar Yeri
  • Mehmet Akif Ersoy Kapalı Pazar Yeri
  • Karahasanlı Açık Pazar Yeri
  • Çakmak Açık Pazar Yeri

Belirlenen gün ve yerler dışında semt pazarı kurulmayacak olup, bu değişiklik sadece bu hafta için geçerli olacak.

Merkezefendi̇’de Arefe Günü Kurulacak Semt Pazarlari Beli̇rlendi̇

Editör: Kardelen Başol