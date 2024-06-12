Merkezefendi Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesinde Arefe Günü'nde kurulacak olan semt pazarlarını belirledi. İşte belirlenen pazar yerleri:

Merkezefendi Kapalı Pazar Yeri

Sevindik Kapalı Pazar Yeri

Karaman Kapalı Pazar Yeri

Sırakapılar Açık Pazar Yeri

1200 Evler Kapalı Pazar Yeri

Yenişehir Kapalı Pazar Yeri

Mehmet Akif Ersoy Kapalı Pazar Yeri

Karahasanlı Açık Pazar Yeri

Çakmak Açık Pazar Yeri

Belirlenen gün ve yerler dışında semt pazarı kurulmayacak olup, bu değişiklik sadece bu hafta için geçerli olacak.