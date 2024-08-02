Girişimci kadınların el emeklerini sergileyeceği, konserler, yarışmalar ve aktivitelerle dolu 'Ornaz Vadisi Yaz Şenliği' yarın başlıyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, tüm vatandaşları şenliğe davet ediyor.

Etkinlik programı dolu dolu

Merkezefendi Belediyesi, ilçede yürüttüğü çalışmaların yanı sıra kültürel ve sosyal faaliyetlere de büyük önem veriyor. Bu kapsamda düzenlenen ‘Ornaz Vadisi Yaz Şenliği’, vatandaşların keyifli vakit geçirmesini sağlarken, girişimci kadınlara destek olmayı amaçlıyor. Şenlik, yarın saat 20.00'de başlayacak ve 80 stantta el emeği ürünler sergilenecek. Ayrıca konserler, yarışmalar, sürpriz hediyeler ve çeşitli aktivitelerle dolu dolu bir program sunulacak.

Kadın istihdamına destek devam ediyor

Merkezefendi Belediyesi, 2019 yılından bu yana kadın istihdamına büyük önem veriyor ve bu alanda çeşitli destekler sağlıyor. Şenlik, 3-4 ve 10-11 Ağustos tarihlerinde 20.00-23.30 saatleri arasında sürecek.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, etkinliğin başlamasıyla ilgili, “Beklenen Ornaz Vadisi Yaz Şenliğimiz yarın başlıyor. 7’den 70’e tüm hemşehrilerimiz tarafından büyük ilgi gören şenliğimiz ile girişimci kadınlarımıza destek oluyor, onların ürünlerini tanıtıyoruz. Sadece alışveriş değil konserden yarışmalara birçok etkinliğimiz hemşehrilerimizi bekliyor olacak. Herkesi yarın şenliğimize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.