Edinilen bilgiye göre, Akçeşme Mahallesi'ndeki bir elektrik trafosunda aniden yangın çıktı. Trafodan yükselen alevler ve yoğun duman, çevredeki vatandaşlar arasında korkuya neden oldu. Yangının fark edilmesi üzerine, çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye hızla sevk edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Yangına hızlı bir şekilde müdahale eden ekipler, alevlerin daha fazla yayılmasını engelledi ve yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından yangının tamamen söndürüldüğü bildirildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.