Merkezefendi Belediyesi, kadın girişimcileri desteklemeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, kadın girişimcilere yönelik düzenlenecek olan 'E-ticaret ve Vergi Konferansı'nda Avukat Sinem Yazar konuşmacı olarak yer alacak. Konferans, 9 Temmuz Salı günü saat 14.00’te Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

E-ticaret ve Vergi Konferansı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kadın girişimcilere verdikleri desteği vurgulayarak şunları söyledi: "Kadın üreticilere ve girişimcilerimize her zaman destek olmayı sürdürüyoruz. E-Ticaret sitemiz Merkez Çarşısı ile kadınlarımızın dijital dünyaya olan yollarını açmıştık. Şimdi de dijital dünya ile bağlarını daha sıkı tutmak için ‘E-ticaret ve Vergi Konferansı’ gerçekleştireceğiz. Girişimci kadınlarımızın her zaman yanında olmak için elimizden gelen gayreti ve özveriyi gösteriyoruz."

İş yapma stratejileri

Konferans, kadın girişimcilerin e-ticaret hakkında daha fazla bilgi edinmesi ve vergi konularında bilinçlenmesi amacıyla düzenleniyor. Avukat Sinem Yazar, e-ticaret süreçleri, vergi yükümlülükleri ve dijital dünyada iş yapma stratejileri hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verecek.

Katılım ve detaylar

Merkezefendi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konferans, tüm kadın girişimcilere açık olacak. Konferansa katılmak isteyenlerin önceden kayıt yaptırması gerekmektedir. Kayıt ve detaylı bilgi için Merkezefendi Belediyesi'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurular takip edilebilir.