Merkezefendi Belediyesi, kadın girişimcilere destek vermek amacıyla bu yıl 7’ncisini düzenleyeceği ‘Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali’ ile yerel üreticilere ürünlerini sergileme ve satış yapma fırsatı sunacak. Festival, 20 Aralık Cuma günü saat 12.30’da Merkezefendi Kültür Merkezi’nde başlayacak.

Festival programı ve etkinlikler

Festivalin ilk günü saat 14.00’te Ritmin Melekleri performans sergileyecek, saat 20.00’de ise Güvenç Yıldırım sahne alacak. İkinci gün saat 14.00’te Dilek Cesur’un “Rota Yeniden Oluşturuluyor” semineri, saat 15.00’te kadın belediye başkanlarının katıldığı bir söyleşi ve saat 16.00’da Ritmin Melekleri gösterisi gerçekleşecek. Son gün ise saat 14.00’te Atatürkçü Düşünce Derneği’nin katkılarıyla Jale İncekol’un “Narperi’nin Bileziği” adlı belgeseli gösterilecek. Ardından saat 15.00’te Yüz Yogası etkinliği ve saat 17.00’de Ceren Özdemir’in “Darbuka Show” performansı ile festival sona erecek.

Kadın girişimciler için büyük fırsat

Festival boyunca 250’yi aşkın stantta kadın girişimciler el emeği ürünlerini sergileyip satış yapacak. Ayrıca çeşitli atölyeler ve sürpriz etkinliklerle katılımcılara eğlenceli ve öğretici deneyimler sunulacak.

Başkan Doğan'dan Davet Mesajı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, etkinlik hakkında şunları söyledi: “Her yıl büyük bir heyecanla düzenlediğimiz ‘Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali’miz yeni yıl konseptiyle başlıyor. Kadın girişimcilerimizi desteklediğimiz bu anlamlı etkinlikte konserler, söyleşiler ve atölyelerle dolu keyifli bir üç gün geçireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi festivalimize bekliyoruz.”