Merkezefendi Belediyesi’nin spor okullarında kaleci eğitimleri başladı. Başkan Şeniz Doğan, çocukların yaz aylarını verimli geçirmesi için çalıştıklarını belirtti.

Kaleci eğitimleri başladı

Merkezefendi Belediyesi, spora ve sporcuya desteklerini sürdürüyor. Spor okullarında her dönem yoğun ilgi gören kurslara bir yenisi daha eklendi: kaleci eğitimleri. 2009-2015 yılları arasında doğan tüm çocuklar, Akkonak Dr. Samim Gök Stadı’ndaki eğitimlere katılabiliyor. Eğitimler Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri gerçekleştiriliyor. Kayıt ve detaylı bilgi için 0 552 692 2020 veya 0 532 051 3926 numaralı hatlardan ulaşılabilir.

Başkan Doğan’dan açıklama

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Çocuklarımızın yaz aylarını verimli bir şekilde geçirmesi için çalışıyoruz. Bu nedenle spor okullarımızda kaleci eğitimlerine başladık. Eğitimlerimizi, alanında uzman antrenörlerimizle gerçekleştiriyoruz. Merkezefendi’de birçok branşta kurs imkanı sağlıyoruz. Spor bizim için çok önemli ve var gücümüzle sporu destekliyoruz. Spor neredeyse Merkezefendi Belediyesi de orada” dedi.