Merkezefendi Belediyesi, vatandaşların özel sektörde iş bulmalarına destek sağlamak amacıyla "Kariyer ve İstihdam Ofisi"ni faaliyete geçirdi. Başkan Şeniz Doğan’ın öncülüğünde hayata geçirilen bu proje, iş arayanlarla işverenleri bir araya getirerek Denizli'deki istihdamı artırmayı hedefliyor.

İşveren ve iş arayanları buluşturacak

Kariyer ve İstihdam Ofisi, Merkezefendi Belediyesi'nin ek hizmet binasında, Sırakapılar Mahallesi 1581 Sokak'ta bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başladı. Ofis, iş arayan bireylerin mesleki beceri ve tecrübelerini değerlendirerek uygun iş fırsatlarını sunacak ve işverenlerin aradığı kriterlere uygun adayları belirleyecek.

Sosyal destek alanlar iş dünyasına yönlendirilecek

Ofis ayrıca, Merkezefendi Belediyesi'nden sosyal yardım desteği alan ve çalışabilir durumda olan vatandaşları da iş dünyasına yönlendirecek. Böylece, iş arayan bireylerin istihdamı artırılacak ve sosyal yardımlar daha etkin bir şekilde kullanılacak.

İstihdama katkı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Ofisimiz, iş arayanları ve işverenleri bir araya getirerek işsizliğe çözüm bulmayı ve istihdama katkı sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca, sosyal yardım almakta olan ve çalışabilir durumda olan vatandaşlarımızı iş dünyasına kazandırmak için de etkin bir platform oluşturduk. Mesleki becerilere uygun iş olanaklarını araştırıp bulacak ve iş bulma sürecini kolaylaştıracak bir destek ekibiyle hizmet vereceğiz. Merkezefendi'nin ekonomik gücünü artırmak ve güçlü bir topluluk oluşturmak için hep birlikte çalışacağız" dedi.