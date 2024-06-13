Merkezefendi Belediyesi tarafından Sevindik Mahallesi’nde açılan Nuran Mesut Uzunoğlu Gündüz Çocuk Bakım Evi’nde eğitim gören minik öğrenciler, mezuniyet heyecanını coşkuyla kutladı. Törende cübbelerini giyen çocuklar, keplerini havaya atarak unutulmaz anlar yaşadı.

Başkan Doğan miniklerin yanında

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, mezuniyet törenine katılarak miniklerin heyecanına ortak oldu. Başkan Doğan, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve kıymetli ailelerinin heyecanlarına ortak olduk" diyerek, eğitimde fırsat eşitliğine verdikleri önemi vurguladı.

Eğitime ve istihdama destek

Merkezefendi Belediyesi, eğitime destek vermek ve kadınlara istihdam sağlamak amacıyla Sevindik Mahallesi’nde Nuran Mesut Uzunoğlu Gündüz Çocuk Bakım Evi’ni hayata geçirdi. Bu bakım evinde eğitim gören beş yaşındaki çocuklar için düzenlenen mezuniyet törenine yoğun katılım oldu. Başkan Doğan, törende miniklere diplomalarını takdim etti ve ardından mezuniyet pastasını birlikte kestiler.

Güvenli ve eşit eğitim vurgusu

Başkan Doğan, konuşmasında sosyal belediyecilik anlayışına dikkat çekerek, "Kreşlerimiz ile bir yandan ailelerimize destek olurken bir yandan da geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın doğru ve güvenli eğitim almasını sağlıyoruz. Sevindik Nuran-Mesut Uzunoğlu Gündüz Bakımevi’ndeki minik öğrencilerimizin mezuniyet törenine katılarak onların ve kıymetli ailelerinin heyecanlarına ortak olduk. Bizim için çok önemli olan kreşlerimizde çocuklarımızın eşit ve güvenli bir eğitim almaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mezun olan minik öğrencilerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.