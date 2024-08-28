Merkezefendi Belediyesi, 5. ile 12. sınıf arasındaki öğrenciler için önemli bir eğitim desteği sunmaya devam ediyor. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı kapsamında, 4 bin öğrenciye aylık 600 TL burs verilerek toplamda 19 milyon 200 bin TL'lik destek sağlanacak. Başvurular, 1 Eylül 2024 tarihine kadar alınacak.

Başvurular nasıl yapılacak?

Eğitim desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurularını [Merkezefendi Belediyesi'nin resmi web sitesi](https://merkezefendi.bel.tr/ogrenimyardimi/) üzerinden gerçekleştirebilirler. Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü, başvuruları değerlendirerek kriterlere uygun öğrencilere destek sağlayacak.