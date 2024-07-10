Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri ile yaz akşamlarına renk katmaya devam ediyor. Sevindik Vadi Park'ta düzenlenen konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, birbirinden güzel şarkılarla coşkulu anlar yaşadı. Yaklaşık 2,5 saat süren etkinlik boyunca, mahalle sakinleri aileleriyle birlikte unutulmaz bir akşam geçirdi.

Başkan Doğan’dan sanatçılara teşekkür

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, konsere katılarak vatandaşlarla birlikte şarkılara eşlik etti. Başkan Doğan, “Sıcak yaz akşamlarında mahalle konserlerimizi gerçekleştirmeye başladık. Merkezefendi Belediye Orkestramızın Sevindik Vadi Park'ta gerçekleştirdiği muhteşem konserde, birbirinden güzel şarkıları hemşerilerimizle birlikte dinledik. Müziğin ve sanatın güzelliğini Merkezefendimizin her noktasına taşıyoruz. Merkezefendi’mizi sanatın, kültürün ve eğlencenin merkezi yapma hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bizler her zaman sizlerin yanınızdayız, yanınızda olmaya da devam edeceğiz” dedi. Doğan, orkestraya teşekkür ederek çiçek takdim etti.