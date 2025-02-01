Sporu ve sporcuyu desteklemeye devam eden Merkezefendi Belediyesi, sömestr tatiline özel düzenlediği futbol turnuvasını büyük bir heyecanla tamamladı. 2015 ve 2016 doğumlu sporculardan oluşan takımların yer aldığı turnuva, 10 gün boyunca devam etti. Final maçlarının ardından, sporcuların sadece saha içinde değil akademik alanda da gelişim göstermelerini teşvik etmek amacıyla madalya yerine kitap ve kupa ödülleri takdim edildi.

Final maçları nefes kesti

Turnuvanın son aşaması Merkezefendi Belediyesi Sevindik Vadi Park Spor Tesisleri’nde oynanan final maçıyla tamamlandı. 2016 doğumlu sporcuların mücadele ettiği turnuvada futbol okulları ve spor kulüpleri şampiyonluk için kıyasıya rekabet etti. Turnuvanın sonunda dereceye giren takımlar ödüllerini Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın elinden aldı. Başkan Doğan, sporcuları tebrik ederek, spora yapılan yatırımların devam edeceğini belirtti.

"Sporu ve eğitimi desteklemeye devam edeceğiz"

Ödül töreninde konuşan Başkan Şeniz Doğan, sporun çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağladığını vurgulayarak şunları söyledi: “Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Sömestr tatiline özel düzenlediğimiz bu futbol turnuvası, çocuklarımızın hem eğlenmesini hem de gelişimini desteklemek için önemli bir fırsattı. Dereceye giren sporcularımıza madalya yerine kitap hediye ederek, onların akademik başarılarını da teşvik etmek istedik. Merkezefendi Belediyesi olarak, gençlerimizin her alanda yanında olmaya devam edeceğiz.”