Merkezefendi Belediyesi, öğrencilerin sömestr tatilini verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirmeleri amacıyla Sömestr Futbol Turnuvası düzenliyor. Turnuva, 2015 ve 2016 doğumlu sporculardan oluşan iki farklı kategoride gerçekleşecek.

Turnuvaya katılım koşulları

Futbol turnuvasına başvurular 18 Ocak Cumartesi gününe kadar devam edecek. 2015 doğumlu sporcuların yer aldığı futbol okulları ve spor kulüpleri maçlarını 21-24 Ocak tarihleri arasında oynarken, 2016 doğumlu sporcuların yer aldığı takımlar 28-31 Ocak tarihleri arasında sahaya çıkacak. Başvurular, 0507 745 8487 ve 0552 692 2020 numaralı telefonlar üzerinden yapılabilecek. Tüm karşılaşmalar, Merkezefendi Belediyesi Sevindik Vadi Park Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. Belediye, sporcuların keyifli bir ortamda rekabet etmeleri için gerekli tüm hazırlıkları tamamladığını duyurdu.

"Geleceğin sporcularını destekliyoruz"

Merkezefendi Belediye Başkanı, düzenlenecek turnuva ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Çocuklarımızın tatil dönemlerini daha verimli geçirmelerini amaçlıyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanıyor, geleceğin sporcularını destekliyoruz. Turnuvamıza tüm futbolsever öğrencilerimizi bekliyoruz.”