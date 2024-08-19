Merkezefendi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümünü coşku dolu spor etkinlikleriyle kutluyor. Belediye, ilçede sporun gelişimini desteklemek amacıyla futbol, tenis, satranç, güreş ve basketbol turnuvaları düzenliyor. Etkinlikler, Sevindik Vadi Park Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilecek ve turnuvalara katılmak isteyen sporcular, ilgili başvuru şartlarını yerine getirerek turnuvalarda yer alabilecek.

"Sporcunun yanındayız"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ilçe halkına sundukları spor olanaklarının önemine değinerek, "Sporun ve sporcunun yanında olmayı sürdürüyoruz. Gençlerimizin gelişimi için sporu önemsiyoruz ve bugüne kadar birçok proje gerçekleştirdik. 30 Ağustos’a özel düzenlediğimiz bu turnuvalar da bunun bir parçası. Tüm sporcularımızı bu heyecanı paylaşmaya davet ediyoruz," dedi.

Basketbolda heyecan dolu mücadeleler

14-16-18 yaş kategorilerindeki sporcuların katılacağı basketbol turnuvası, 27-30 Ağustos tarihleri arasında Sevindik Vadi Park Spor Tesisi’nde yapılacak. 3x3 FIBA kurallarına göre oynanacak müsabakalarda dereceye giren takımlara kupa, madalya ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı’nın maç biletleri verilecek.

Güreş minderinde zafer mücadelesi

29-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan güreş turnuvası, U-13 ve U-15 kategorilerindeki kız ve erkek sporcuları bir araya getirecek. Sevindik Vadi Park’ta düzenlenecek turnuvada, başarılı olan sporcular madalya ile ödüllendirilecek.

Zeka ve strateji satranç turnuvasında buluşacak

30 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan satranç turnuvası, Gençlik Spor İl Müdürlüğü Satranç Salonu’nda gerçekleştirilecek. Turnuvaya katılmak isteyenler, www.denizli.tsf.org.tr adresinden başvuru yapabilecekler. Son başvuru tarihi 29 Ağustos.

Tenis turnuvası için geri sayım başladı

2015-2017 doğumlu sporcuların katılacağı tenis turnuvası, 26-30 Ağustos tarihleri arasında Selçukbey Spor Eğitim Merkezi’nde yapılacak. Başvurular 25 Ağustos'a kadar devam ediyor.

Futbol sahalarında heyecan fırtınası

2015-2016 doğumlu sporcuların yer alacağı futbol turnuvası için başvurular sürüyor. Turnuva, Sevindik Vadi Park Spor Tesisleri'nde gerçekleşecek ve ilk üçe giren takımlar sürpriz hediyelerle ödüllendirilecek.