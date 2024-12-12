Merkezefendi Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlediği ücretsiz TYT ve AYT deneme sınavlarının ikincisini gerçekleştiriyor. Eğitim desteklerini sürdüren belediye, öğrencilerin sınav hazırlık süreçlerine katkı sağlamak amacıyla her ay düzenlediği deneme sınavlarına devam ediyor.

Sınav detayları

İkinci deneme sınavı, 4 Ocak Cumartesi ve 5 Ocak Pazar günü yapılacak. Sınavlar, Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak. Haziran ayına kadar sürecek bu sınavlar, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin sınav deneyimlerini artırmayı hedefliyor.