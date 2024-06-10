Belediye personeli, sınavın yapıldığı tüm merkezlerde erken saatlerde hazır olarak velilere ikram dağıttı. Hem stant kurarak hem de seyyar olarak yapılan ikram hizmeti vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

"Öğrencilerimiz İçin Elimizden Gelen Desteği Sağlıyoruz"

Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi'nde sınav heyecanına ortak olan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, vatandaşlarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Doğan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Öğrencilerimiz, üniversite hayallerini gerçekleştirmek için yıllar boyunca bu anı beklediler. Hem öğrencilerimizin, hem de velilerimizin heyecanına ortak olmak, sınav merkezlerinin önüne kurduğumuz çadırlarımız ile onlara küçük de olsa bir ikramda bulunmak, moral vermek ve manevi destekte bulunmak için bu hizmeti yerine getiriyoruz. Çocuklarımızın hedeflerine ulaşıp emeklerinin karşılığını almasını diliyor, onların her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyorum"dedi.