Merkezefendi Belediyesi, yaklaşan YKS sınavı öncesi öğrencilere destek olmak amacıyla işbirliğiyle bir etkinlik düzenliyor. "YKS Öncesi Büyük Öğrenci Buluşması" adını taşıyacak etkinlik, 1 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Etkinlikte konuşmacı olarak Mehmet Dural, Şenol Aydın, Erkan Ayrancı ve Deniz Bozkurt gibi alanında uzman isimler yer alacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, öğrencilere sınav öncesi ve sınav esnasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler verileceğini belirtirken, tüm öğrencileri etkinliğe davet etti.