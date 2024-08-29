Merkezefendi Belediyesi, yaz akşamlarını renklendiren kültür ve sanat etkinliklerine Karahasanlı Mahallesi'nde bir halk konseriyle devam etti. Konsere katılan mahalle sakinleri, birbirinden güzel şarkılarla unutulmaz bir gece yaşadı.

Karahasanlı Mahallesi'nde coşkulu kutlama

Merkezefendi Belediyesi’nin düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Yaz akşamlarını daha keyifli hale getirmek amacıyla düzenlenen ve büyük ilgi gören halk konseri, Karahasanlı Mahallesi’nde coşkuyla gerçekleşti. Merkezefendi Belediye Orkestrası’nın seslendirdiği birbirinden güzel eserler, mahalle sakinlerine müzik dolu bir akşam yaşattı. Yaklaşık iki saat süren etkinlik boyunca aileleriyle birlikte güzel vakit geçiren mahalle halkı, Merkezefendi Belediyesi'ne bu anlamlı etkinlik için teşekkürlerini iletti.

Başkan Doğan'dan anlamlı kutlama

Konserde vatandaşlarla birlikte şarkılara eşlik eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, geceye renk kattı. Orkestra üyelerine performansları için teşekkür eden Başkan Doğan, onlara çiçek takdim ederek bu anlamlı gecede sahneye davet edildi. Mahalle sakinleriyle birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ay yıldızlı bayraklar eşliğinde kutlayan Başkan Doğan, coşkulu anlara tanıklık etti.

"Milli bayram coşkusunu gelecek nesillere aktaracağız"

Başkan Şeniz Doğan, konuşmasında, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Merkezefendi Belediye Orkestramızın Karahasanlı Mahallemizde gerçekleştirdiği bu muhteşem konserde, birbirinden güzel şarkıları hemşerilerimizle birlikte dinledik ve büyük bir coşkuyla şarkılara eşlik ettik. Bu anlamlı günde, milli bayram coşkusunu gelecek kuşaklara aktarmak bizim için çok değerli. Merkezefendi olarak farkımızı ortaya koyuyoruz ve ilçemizi Türk bayraklarıyla donatarak bu coşkuyu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.