Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi'nde eğitim alan 37 yaşındaki Ethem Yüksel, Ankara'da düzenlenen "Bedensel Engelliler Powerlifting Türkiye Şampiyonası"nda ilk katılımında büyük bir başarıya imza atarak Türkiye ikincisi oldu.

Yüksel, 65 kilogram sıkletinde 100 kilogram kaldırarak rakiplerini geride bıraktı ve gümüş madalya almaya hak kazandı. Bu muhteşem başarı, Ethem Yüksel'in azmi ve disiplinli çalışmasının bir göstergesi olarak takdir topladı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Ethem Yüksel'in başarısını şu sözlerle dile getirdi: "İlçemizi sporun merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Engelsiz Yaşam Akademisi öğrencilerimizden Ethem Yüksel'in Ankara'da elde ettiği bu büyük başarı, bizleri gururlandırıyor. Kendisini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.