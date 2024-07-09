Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi, 2023-2024 eğitim öğretim yılını, Televizyon Dünyası temalı yıl sonu gösterisi ve el işi ürünlerinin sergileneceği etkinlikle sonlandırıyor. 17 atölyede 250 özel bireyin eğitim aldığı akademi, Merkezefendi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek etkinliklerle 10 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00’de sergi açılışıyla başlayacak.

Elde edilecek gelir eğitim masraflarına kullanılacak

Sergi, 11 Temmuz Perşembe günü saat 19.30’a kadar ziyaretçilere açık olacak. Etkinlikte ayrıca özel öğrencilerin yıl boyunca emek verip ürettikleri el işi ürünlerin satışı yapılacak ve elde edilecek gelir, öğrencilerin eğitimleri için kullanılacak.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, etkinlikle ilgili olarak, "Özel öğrencilerimiz bizim için çok değerli. Onların eğitim süreçlerini desteklemek ve ürettikleri eserleri tanıtmak bizim için gurur verici. Tüm hemşehrilerimizi sergiye ve gösteriye bekliyorum" dedi.