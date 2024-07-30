Merkezefendi Belediyesi, gençlerin yükseköğretim kurumları seçim sürecinde rehberlik hizmeti sunmaya devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından belediye, öğrencilere doğru tercih yapmalarında yardımcı olmak amacıyla ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunuyor. Uzman öğretmenler, öğrencilerle bire bir görüşmeler yaparak onların ilgi ve yeteneklerine uygun en iyi tercihleri belirlemelerine destek olacak.

Danışmanlık hizmetleri devam ediyor

23-27 Temmuz tarihlerinde Merkezefendi Kültür Merkezi’nde sunulan tercih danışmanlığı, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Merkez Kütüphane’de devam ediyor. Bu hizmet, gençlerin eğitim hayatında önemli bir adım atmalarına yardımcı olacak.