Merkezefendi Belediyesi, kültürel ve sosyal faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl da büyük bir heyecanla beklenen ‘Ornaz Vadisi Yaz Şenliği’, 10 Ağustos Cumartesi ve 11 Ağustos Pazar günleri gerçekleştirilecek. Etkinlikler, akşam saat 20.00’den 23.30’a kadar sürecek ve ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Girişimci kadınların el emeği ürünleri

Ornaz Vadisi’nin serin havasında gerçekleşecek olan şenlikte, girişimci kadınların el emeği göz nuru ürünleri sergilenecek. Şenlik kapsamında 80 stant kurulacak ve bu stantlarda birbirinden özel ürünler ziyaretçilere sunulacak. Ayrıca, konserler, yarışmalar, sürpriz hediyeler ve çeşitli eğlenceli aktiviteler ile şenlik coşkusu doruklara çıkacak.

“Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, şenlik hakkında yaptığı açıklamada, “Sıcaktan bunalan ve farklı bir etkinlik arayan tüm hemşehrilerimizi, ilçemizin en serin yerlerinden biri olan Ornaz Vadisi’ne bekliyoruz. Bu etkinlikte, girişimci kadınlarımız stant açarak el emeği ürünlerini sergileyecek. Biz her zaman üreten kadınlarımızın yanındayız. Ayrıca, en fazla alışveriş yapan hemşehrilerimize sürpriz ödüllerimiz olacak” dedi.