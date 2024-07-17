Merkezefendi Belediyesi, ilçenin geleceğine yön verecek olan '2025-2029 Stratejik Plan Toplantısı'nı yoğun katılımla gerçekleştirdi. Toplantıda, ilçenin ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilir kalkınması ele alındı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi’mizin sürdürülebilir kalkınması ve refahı için ortak bir vizyon oluşturma hedefiyle çalışıyoruz” dedi.

Yoğun katılımla gerçekleşti

Bereketler Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Denizli Baro Başkanı Adnan Demirdöğer, CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, belediye başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı.

30 yıllık planlama

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, göreve geldikleri 2019 yılından bu yana ilçeyi ortak akıl ve paydaşlık anlayışıyla yönettiklerini belirterek, “İlçemizin 5 yıllık, 10 yıllık ve 30 yıllık planlamasını sizlerle birlikte yapacağız. Çevreye duyarlı, üreten bir belediye olma hedefimiz var. İlçe nüfusumuz hızla artıyor, bu nedenle stratejik bir plan yapmalıyız” dedi. Doğan, stratejik plan toplantılarının önemine vurgu yaparak, “Gerçekten ortak aklı ve iş birliğini çok önemsiyorum” şeklinde konuştu.

Hedef ortak vizyon oluşturmak

Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlhan Küçükkaplan, stratejik planın önemine değinerek, “Merkezefendi’nin önümüzdeki beş yıl içinde karşılaşacağı stratejik yönelimlerin belirlenmesinde paydaşların önemli katkıları bulunuyor. İlçenin sürdürülebilir kalkınması ve refahı için ortak bir vizyon oluşturma hedefiyle yola çıkılan bu stratejik plan oldukça önemli” dedi. Küçükkaplan, stratejik planın canlı bir süreç olduğunu belirterek, “Projeleri uyguladıktan sonra, bu uygulamaları paydaşlarımızla beraber kontrol ederek ulaşmak istediğimiz hedefe en etkin şekilde nasıl geleceğimizi konuşacağız” ifadelerini kullandı.