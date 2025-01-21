Merkezefendi Belediyesi, öğrencilerin hijyenik ve sağlıklı suya kolayca ulaşabilmesi için ilçedeki okullara steril içme suyu üniteleri yerleştiriyor. Proje, çevre bilincine ve eğitime katkı sağlıyor.

Okullara ücretsiz steril su

Eğitime ve çevreye duyarlı projeleriyle dikkat çeken Merkezefendi Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı yaşam şartlarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir uygulama başlattı. İlçede bulunan ilkokul ve ortaokullara steril içme suyu üniteleri yerleştirildi. Bu üniteler sayesinde çocuklar, okullarında ücretsiz, temiz ve sağlıklı suya ulaşabiliyor.

Plastik atıkların azaltılmasına katkı

Proje, yalnızca öğrencilere sağlıklı içme suyu sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda çevreye de olumlu etkiler sunuyor. Steril su ünitelerinin kullanımı, plastik şişe tüketimini azaltarak plastik atıkların çevreye zararını en aza indirmeyi hedefliyor. Veliler ve öğretmenler, bu uygulamayı büyük bir memnuniyetle karşılıyor.

Hangi okullarda uygulandı?

Proje kapsamında steril içme suyu üniteleri şu okullara yerleştirildi:

Hacı Halil Bektaş Ortaokulu

İsmail Uslu İlkokulu

Katip Çelebi İlkokulu

Dentaş İlkokulu

Ekrem Başer Ortaokulu

Şehit Hasan Eser Ortaokulu

Hacı Eyüplü Ortaokulu ve İlkokulu

Ahmet Nuri Özsoy Ortaokulu

Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu

Nermin Osman Akça Ortaokulu

Bu adım, okullardaki hijyen standartlarını artırarak öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim almasını destekliyor.