Merkezefendi Belediyesi, öğrencilerin hijyenik ve sağlıklı suya kolayca ulaşabilmesi için ilçedeki okullara steril içme suyu üniteleri yerleştiriyor. Proje, çevre bilincine ve eğitime katkı sağlıyor.
Okullara ücretsiz steril su
Eğitime ve çevreye duyarlı projeleriyle dikkat çeken Merkezefendi Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı yaşam şartlarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir uygulama başlattı. İlçede bulunan ilkokul ve ortaokullara steril içme suyu üniteleri yerleştirildi. Bu üniteler sayesinde çocuklar, okullarında ücretsiz, temiz ve sağlıklı suya ulaşabiliyor.
Plastik atıkların azaltılmasına katkı
Proje, yalnızca öğrencilere sağlıklı içme suyu sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda çevreye de olumlu etkiler sunuyor. Steril su ünitelerinin kullanımı, plastik şişe tüketimini azaltarak plastik atıkların çevreye zararını en aza indirmeyi hedefliyor. Veliler ve öğretmenler, bu uygulamayı büyük bir memnuniyetle karşılıyor.
Hangi okullarda uygulandı?
Proje kapsamında steril içme suyu üniteleri şu okullara yerleştirildi:
- Hacı Halil Bektaş Ortaokulu
- İsmail Uslu İlkokulu
- Katip Çelebi İlkokulu
- Dentaş İlkokulu
- Ekrem Başer Ortaokulu
- Şehit Hasan Eser Ortaokulu
- Hacı Eyüplü Ortaokulu ve İlkokulu
- Ahmet Nuri Özsoy Ortaokulu
- Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu
- Nermin Osman Akça Ortaokulu
Bu adım, okullardaki hijyen standartlarını artırarak öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim almasını destekliyor.