Merkezi yönetim bütçesi, Haziran ayında 275,3 milyar TL açık verdi. İlk altı aydaki toplam açık ise yüzde 54,6 artış göstererek 747,2 milyar TL'ye ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, bütçe gelirleri ve harcamalarındaki artış dikkat çekiyor.

Bütçe açığı verileri

Haziran ayında merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77,6 oranında artarak 866,5 milyar TL'ye ulaştı. Aynı dönemde bütçe gelirleri ise yüzde 120,4 oranında artarak 591,2 milyar TL olarak kaydedildi. Bu durum, bütçe açığının 275,3 milyar TL olarak gerçekleşmesine neden oldu.

Faiz giderleri ve harcamalar

Haziran ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 165,6 oranında artarak 99,3 milyar TL'ye ulaştı. Faiz dışı harcamalardaki artış ise yüzde 70,3 olarak hesaplandı ve 767,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Personel harcamaları yüzde 92,9 artarak 207,7 milyar TL'ye, cari transferler yüzde 44,7 artarak 370,8 milyar TL'ye, sermaye giderleri ise yüzde 184 artarak 72,9 milyar TL'ye yükseldi.

Vergi gelirlerindeki artış

Haziran ayında vergi gelirleri yüzde 109 artarak 483,1 milyar TL'ye ulaştı. Özellikle yurtiçi mallar üzerinden alınan KDV yüzde 3.028 artışla 80,7 milyar TL oldu. Bu yüksek artışın sebebi, geçen yıl haziran ayında dahilde KDV iadeler ve öteleme nedeniyle negatif gerçekleşen baz etkisiydi. İlk yarıda bütçe gelirleri yüzde 103,8, harcamaları ise yüzde 93,7 artış gösterdi.

Tasarruf tedbirlerinin etkisi

TSKB ekonomistleri, yayımladıkları notta haziran ayında bütçe harcamalarındaki tasarruf tedbirlerinin kısmen de olsa etkilerinin gözlenmeye başladığını belirtti. Personel giderlerindeki yavaşlama baz etkisini yansıtırken, cari transferler ile mal ve hizmet alım giderlerindeki yavaşlama dikkat çekti. Yılın ikinci yarısında hükümetin tasarruf paketi kapsamında atacağı adımların harcamalarda yavaşlamaya neden olabileceği değerlendiriliyor.