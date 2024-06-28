Merkez Bankası'nın Zorunlu Karşılıklar Hakkındaki Tebliğ'de yer alan kaldıraç oranına dayalı zorunlu karşılık yükümlülüğü düzenlemesi sona erdi.ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'de yayınlanan Tebliğ'e göre, Merkez Bankası'nın kaldıraç oranına dayalı zorunlu karşılık yükümlülüğü sonlandırıldı.

Hatırlanacağı gibi, laldıraç oranı, pasif toplamı tutarı, gayri nakdi kredi ve yükümlülükler tutarı, cayılabilir taahhütlerin 0,1 katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar, türev finansal araçlara ait taahhütlerin her birinin kendi kredi dönüşüm oranı ile çarpımı sonucu bulunacak toplam tutar ve cayılamaz taahhütler tutarının toplamının ana sermayeye bölünmesiyle bulunuyordu.