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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sesleriyle başlayan yangın, çevredekiler tarafından fark edilerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın, atölyenin depo kısmında büyük hasar oluşmadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi, itfaiye ekipleri inceleme başlattı.

Antalya 'nın Manavgat ilçesindeki bir mermer atölyesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın , hızla büyümeden kontrol altına alındı. Olay, Antalya-Manavgat D-400 kara yolu üzerinde bulunan atölyenin depo kısmında meydana geldi.

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