Kaza, Mersin’in Anamur ilçesine bağlı Uçarı Mahallesi Yapma Beleni mevkiinde, D-400 karayolu üzerinde saat 14.00 sularında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Antalya Gazipaşa ilçesi yönünden gelen 27 AHO 166 plakalı minibüs, karşı yönden gelen 21 ADP 811 plakalı tankerle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan 14 kişi yaralandı.

Olay Yerine Sağlık ve İtfaiye Ekipleri Sevk Edildi

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Anamur, Alanya ve Gazipaşa ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 6’sının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Karayolu Trafiğe Kapatıldı

Kaza nedeniyle D-400 karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Olay yerindeki araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından karayolu tekrar ulaşıma açıldı.

Minibüste Bulunanlar Kız İstemeden Dönüyordu

Kazanın ardından yapılan incelemelerde, minibüste bulunanların kız isteme merasiminden döndükleri ve Gaziantep’e gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Kazanın nasıl meydana geldiği ve sorumluların belirlenmesi amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.