Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi (TBL) Play-off’da şampiyonluk için mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (MSK) final serisinin 4 maçında rakibi Sigortam.net’i mağlup ederek 2023-2024 Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi Play-off şampiyonu oldu ve Süper Lig’e çıktı.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de, MSK-Sigortam.net karşılaşmasını izleyerek, Carettaların şampiyonluk sevincine ortak oldu.

Edip Buran Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Başkan Vahap Seçer eşi Meral Seçer, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile birlikte izledi.

Play-off şampiyonu MSK!

Play-off final serisinin 4. maçında Sigortam.net’i Mersin’de ağırlayan Carettalar, 4. maçı da kazanarak Play-off şampiyonu oldu. İlk çeyrekte 16-16 berabere kalan Carettalar, ikinci çeyrekte hücumu artırarak 42-34 üstünlük elde etti. Üçüncü çeyrekte de rakibinin kendisini yakalamasına fırsat vermeyerek 59-53 skorla çeyreği kapatan MSK, 83-72’lik skorla mücadelenin galibi olarak Play-off şampiyonu oldu.

Maç sonrası sahaya inerek Carettaların şampiyonluk sevincine ortak olan Başkan Seçer, şampiyonluk kupasını takımla birlikte kaldırdı.

Seçer: “Mücadeleli bir sezon geçirdik”

Süper Lig’de mücadele edecek olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Başkan Seçer, Carettaların Mersin’i Süper Lig’de en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi. İyi ve oldukça mücadeleli bir sezon olduğunu söyleyen Seçer, “Aslında sezon başında biraz takım formsuzdu, ilerleyen günlerde antrenör değişikliğiyle beraber takım bir ivme kazandı ve sonuç itibariyle Süper Lig’e çıktı” dedi.

“Mersinlilere çok zevkli maçlar yaşatacağız”

Gelecek sezonda Süper Lig’e uygun, güçlü bir kadro ve güçlü bir teknik yapıyla mücadele edeceklerini söyleyen Seçer, “Gelecek sezonda Mersinlilere çok zevkli maçlar yaşatacağız. Mersinimize ve takımımıza hayırlı olsun. Tüm sporcuları, teknik heyeti ve emeği geçen herkesi kutluyoruz” ifadelerine yer verdi.

MSK Teknik Sorumlusu Can Sevim ise şampiyonluğu tüm Mersin halkına armağan etti. Sezon boyunca kendilerini yalnız bırakmayan taraftarların şampiyonlukta önemli katkısı olduğunu belirten Sevim, “Mersin halkı bu şampiyonu çok hak etti. Bizi inanılmaz şekilde desteklediler. Sonunda da bu şampiyonluk geldi. Onlara armağan olsun bu. Seneye takımımızı, şehrimizi süper lig de temsil edeceğiz. Hedeflerimiz daha da büyük. Daha da büyük hedeflere ulaşacak gücümüz var. Adım adım gideceğiz. Daha yolun başındayız. Bu sadece bu yıl için bir hedefti. Seneye hedeflerimiz bambaşka olacak. Umarım hepsine teker teker ulaşacağız” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başta olmak üzere kulüp yöneticileri ve teknik ekibe teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Sevim, “Sonuç olarak bu iş tek bir kişinin işi değil hep beraber aynı hedefe doğru gittiğin zaman başarılı olabiliyorsun sadece. Herkes bu emeği özveriyi ortaya koydu. Herkes gecesini gündüzüne kattı bu takım için ve sonunda şampiyonuz. En büyük teşekkür taraftara. Onlar olmadan bu iş kesinlikle olmazdı. İyi ki varlar. Bizi desteklemeye devam etsinler” diye konuştu.