Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yüksek hava sıcaklığı ile kentte meydana gelebilecek olası yangınlar hakkında uyarılarda bulundu.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir İtfaiye Dairesi Ata Eğitim Merkezi’nde İtfaiye Eğitmeni olarak görev yapan Mustafa Çavdar, yapısal olan ve yapısal olmayan yangın riskleri hakkında konuştu. Çavdar; orman, arazi, araç, ev gibi iç ve dış mekanlarda çıkabilecek yangınlar ve önlenmesi konularında bilgi verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ata Eğitim Merkezi'nde görev yapan İtfaiye Eğitmeni Mustafa Çavdar, hava sıcaklığındaki artış sebebiyle oluşabilecek yangın türlerini ve sebeplerini anlattı. Hissedilen sıcaklığın neredeyse 50 derece olmasıyla, ormanlık alanlardaki otların hızla kuruduğunu ve sera gazı etkisiyle orman yangınlarının meydana geldiğini ifade eden Çavdar, orman yangınlarının tamamının insan kaynaklı olmasa da, yüzde 85-90 oranında insan odaklı olduğunu söyledi.