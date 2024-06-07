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Bağcılar'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Bağcılar'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Mersin merkezli İstanbul, Kocaeli, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Kayseri, Gaziantep, Kastamonu, Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyon da 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin son olarak Mersin'de yaşayan bir kişinin de aynı yöntemle 163 bin lirasını dolandırdıkları belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesince bilişim yoluyla dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 10 ilde bilişim yoluyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

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