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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Haziran'da sosyal medya hesabından, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar la Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Mersin merkezli Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Adana, Batman, Bitlis, Bursa, İzmir, Malatya, Manisa, Tekirdağ, Tokat, Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis oynatan ve banka hesaplarında yaklaşık 2 milyar lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 52 şüphelinin yakalandığını paylaşmış, dün gözaltı sayısının 71'e yükseldiği bildirilmişti.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğünce, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği iddia edilen kişilere yönelik 71 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında aranan 1 zanlı daha yakalandı.

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