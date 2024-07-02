Gözaltına alınanlar arasında bir antrenör ve 24 lisanslı sporcu da bulunuyor.

Siber suçlarla mücadele başarısı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye faaliyetleri sonucunda yasa dışı bahis oynatan ve devleti zarara uğratan şüphelileri tespit etti. “Suç işlemek için örgüt kurmak” ve “Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları kanunlarını ihlal etmek” suçlarından hareket eden bu kişiler, haksız kazanç elde ederek büyük maddi zarara yol açtı.

20 İlde eş zamanlı operasyon

Şüphelilerin yakalanması için Hatay, Balıkesir, Manisa, Elazığ, Bursa, Yalova, Şırnak, Bolu, Bitlis, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Antalya, Batman, Adana, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Konya, Trabzon ve Tokat’ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda özel harekat ekipleri ve drone desteği kullanılarak belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Operasyonun detayları ve ele geçirilenler

Operasyon neticesinde 71 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında bir antrenör ve 24 lisanslı sporcu bulunuyor. Yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 75 bin TL nakit para, 71 cep telefonu, 61 sim kartı, 4 laptop, çok sayıda dijital materyal ve farklı bankalardan alınmış çok sayıda banka kartı ele geçirildi.