Mersin'in Mut ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde gerçekleştirilen devasa bir proje, Türkiye’nin gurur kaynağı oldu. Bianca Boya sponsorluğunda, Mut Belediyesi ve Panoffect iş birliği ile tam 22 dönümlük bir araziye işlenen Türk bayrağı, dünya çapında bir ilk olarak tarihe geçti. 180 metre uzunluğunda ve 120 metre genişliğindeki bu dev bayrak, 30 bin litre kırmızı ve 2 bin litre beyaz su bazlı Bianca Boya kullanılarak boyandı. Projenin marka yüzü, ünlü oyuncu ve komedyen Yasemin Sakallıoğlu oldu. Sakallıoğlu'na, 25 kadından oluşan dönüşüm boya uzmanı bir ekip eşlik etti.

22 dönümlük bayrak dünya rekorunu kırdı

Mersin Mut'ta yer alan 22 dönümlük araziye işlenen bu dev Türk bayrağı, sadece boyutlarıyla değil, aynı zamanda ortaya çıkan görüntüyle de büyük bir yankı uyandırdı. 30 bin litre kırmızı ve 2 bin litre beyaz boya, 25 kadından oluşan bir ekiple birlikte, yaklaşık 20 gün süren titiz bir çalışmanın ardından araziye uygulandı.

Bianca Boya’dan tarihi projeye destek

Bianca Boya Genel Müdürü Mehmet Salih Özer, bu projeye sponsor olmaktan duydukları gururu dile getirirken, “Dünyanın arazi üzerine işlenmiş en büyük Türk bayrağını boyama şerefine eriştik. Bu proje bizim için sadece bir boyama işi değil, aynı zamanda bir vatan sevgisi göstergesidir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Zafer Bayramı’na yakışır bir görsel şölen

30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde tamamlanan bu dev bayrak, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandıran proje, hem görsel açıdan hem de içerdiği milli duygularla büyük beğeni topluyor.