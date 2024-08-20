Mersin’in Tarsus ilçesinde, Adana-Mersin otoyolunda meydana gelen yangında saman yüklü bir tır alevlere teslim oldu. Neyse ki olayda yaralanan olmadı, ancak araçta maddi hasar oluştu.

Olay, 20 Ağustos’ta Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana geldi. M.A.'nın kullandığı 68 ED 880 plakalı tır ve 42 AEF 198 dorse, Adana-Mersin otoyolu Yenice bölgesinde ağaçlardan sıçrayan alevlerle yanmaya başladı. Tırın saman yüklü olması, yangının büyümesine neden oldu.

Sürücü hızla müdahale etti

Yangını fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridinde durdurarak olay yerinden uzaklaştı ve durumu hemen yetkililere bildirdi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Maddi hasar meydana geldi

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, tırda ciddi maddi hasar oluştu. Yangının, yolun karşısında çıkan ve neden çıktığı henüz bilinmeyen ağaç yangınından sıçrayan alevler nedeniyle başladığı belirtildi. Polis ve itfaiye ekipleri, olayın detaylarını araştırarak yangının tam nedenini belirlemeye çalışıyor.

Yangının ardından yol bir süre trafiğe kapalı kaldı. İtfaiye ekipleri, yangının çevresinde güvenlik önlemleri alarak, yeniden alevlerin yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürdü. Otoyoldaki trafik akışının normale dönmesi için temizlik ve onarım çalışmaları başlatıldı.