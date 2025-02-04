Atilla Toros, 1969 yılında Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyaya gelmiş ve kariyerine uzun yıllar süren bir bürokratik görev geçmişiyle adım atmıştır. İlköğrenim ve ortaöğrenimini Tatvan'da tamamladıktan sonra, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümüne giriş yaparak 1989 yılında başarıyla mezun olmuştur. Askerlik hizmetini 1996 yılında yerine getiren Toros, ardından kamu yönetimi alanındaki kariyerine devam etmiştir.

1990 yılında Bayburt Valiliği'nde Kaymakam Adayı olarak göreve başlamış ve sırasıyla Çanakkale/Yenice, Giresun/Yağlıdere, Kayseri/Özvatan, Adıyaman/Sincik ve Kahramanmaraş/Göksun Kaymakamlık görevlerinde bulunmuştur. Bu görevleri sırasında çeşitli yönetimsel deneyimler kazanmış ve kariyerini pekiştirmiştir. Ayrıca 2002 yılında Mülkiye Müfettişi olarak atanan Atilla Toros, 2014 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür.

2003-2006 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı yapan Toros, 2008-2013 yılları arasında İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kuruluş sürecinde önemli görevler üstlenmiştir. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu taslağının hazırlanmasında görev almış ve bu kanunun 2013 yılında yürürlüğe girmesinde önemli bir rol oynamıştır. 2014 yılında Göç İdaresi Genel Müdürü olarak atanan Toros, burada yaptığı çalışmalarla dikkat çekmiş ve göç politikaları alanındaki bilgi ve deneyimiyle tanınmıştır.

Atilla Toros, 04.02.2025 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Mersin Valisi olarak atanmış ve yeni görevine başlamıştır. Ayrıca, yüksek lisans eğitimini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamlayan Toros, birçok meslek içi eğitim ve seminer programına katılarak kariyerinde önemli adımlar atmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.