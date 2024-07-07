Mersin'de Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığı ile mücadele Özel Ekibi'nce bir fabrikanın deposunda gerçekleştirilen aramada 14 milyon 400 bin dal makaron ile 39 bin 515 adet mükerrer bandrol olduğu değerlendirilen eşyalara el konuldu.ANKARA (İGFA) - Mersin'de Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında bir fabrikanın deposuna gümrük ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibince Mersin ilinde yürütülen çalışmalar sonucu, Taşucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği personellerinin de katılımıyla yapılan aramada 14 milyon 400 bin dal makaron ve 39 bin 515 adet mükerrer bandrol olduğu değerlendirilen eşyalara el konuldu.

Olayla ilgili olarak 1 kişi hakkında adli tahkikat başlatılmış olup şüpheli şahıs gözaltına alındı.

El konulan eşyanın gümrüklenmiş değeri yaklaşık 20 milyon Türk lirası olduğu tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibince Mersin ilinde yürütülen çalışmalar sonucu, Taşucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği personellerinin de katılımıyla, Silifke Cumhuriyet… pic.twitter.com/4KXLdFKD5M— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) July 6, 2024