Mersin'in Erdemli ilçesinde, 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü, düştüğü yolun ortasında bir aracın üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti. Aynı kazada bir kişi de ağır yaralandı. Kaza anının ardından, çevredeki vatandaşların cenazenin kaldırılmasını izlemesi dikkat çekti.

Feci kaza Erdemli'de meydana geldi

Olay, Alata Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. 18 yaşındaki Muhammed Samet Özçat, 42 ENU 84 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken henüz nasıl olduğu kesinleşmeyen bir şekilde kaza yaptı. Durum, 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirildi. Sağlık ve polis ekiplerinin olay yerine sevk edilmesinin ardından, motosikletten savrulan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan inceleme sırasında, yaklaşık 30 metre geride ağır yaralı olan E.Y. de bulundu ve hastaneye kaldırıldı.

Vatandaşlar cenazeyi izledi

Kazanın ardından, cenazenin kaldırıldığı sırada çevredeki çok sayıda vatandaşın, olayı merakla izlemesi dikkat çekti. Savcının incelemesinin ardından Özçat'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Polis, kazanın nasıl gerçekleştiğini araştırmaya devam ediyor. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri alınmaya çalışılıyor. Görgü tanıklarından birinin, motosikletin üzerinden bir aracın geçtiğini belirttiği öğrenildi. Ayrıca, ağır yaralı E.Y.'nin motosikletin çarptığı değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve kazanın nedenleri araştırılıyor.