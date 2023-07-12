Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Mersin'de bulunan Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, Çin'den yurda ithal kumaş getiren firmayı takibe aldı. Yapılan incelemelerde, firmanın, getirdiği polyester kumaşları, gümrük idaresine gerçek miktarından eksik beyan ettiği tespit edildi. 84 bin metrekare olarak beyan edilen ithal kumaşın haricinde 267 bin metre daha ele geçirildi. Kaçak kumaşların 9 milyon 300 bin TL değerinde olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.