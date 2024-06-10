Bunlar da ilginizi çekebilir

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 5 Haziran'da yasa dışı silah ticareti yapıldığı tespit edilen depoya düzenlenen operasyon da yakalanan S.Ö, C.K. ve M.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

MERSİN (AA) - Mersin'de bir depoda 27 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.