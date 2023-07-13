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Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, 3 ayrı aracı kundaklayan ve kameraya takılan 4 şüpheli, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olay, 3 Temmuz'da, merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Gece geç saatlerde farklı sokaklarda park halindeki 3 otomobil kundaklandı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan araçları söndürdü. Olayla ilgili soruşturmada, araçları yaktığı belirlenen K.N., D.Y., S.A. ve S.Y. gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA) FOTOĞRAFLI