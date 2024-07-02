MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde, anahtarını kopyaladıkları otomobili çalıp parçalara ayırarak sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı tatilinde şehir dışına giden kişinin otomobilinin çalınması üzerine harekete geçti.
Çalışma yapan ekipler, otomobilin, anahtarının kopyalanarak çalındığını, daha sonra benzin istasyonuna götürülerek yıkandığını, ardından parçalara ayrılarak hurdacılara satıldığını tespit etti.
Teknik ve fiziki takip sonucu kimliği belirlenen şüpheliler M.A.P, A.K, M.A.T, B.H. ve M.S, adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.H. ve M.S. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, aracın çalındıktan sonra akaryakıt istasyonuna getirilip yıkanması güvenlik kamerasınca görüntülendi.