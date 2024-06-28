Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, yaz mevsimiyle birlikte artan orman yangınları riskine karşı halka önemli uyarılarda bulundu. Ataş, özellikle piknik yapan vatandaşlardan ateşsiz piknik yapmalarını ve yaktıkları ateşi söndürmeden bulundukları yerden ayrılmamalarını istedi.

Yangın sezonu başladı

Akdeniz Bölgesi’nde hava sıcaklıklarının 40 dereceye ulaşmasıyla birlikte orman yangınları riski de artmış durumda. Geçen yıllarda yaşanan yangınlarda binlerce hektar ormanlık alan zarar gördü. Rifat Ataş, bu yıl da yangın sezonunun erken başladığını belirterek, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Yangın sezonuna hazır olduklarını söyleyen Ataş, “Yangın sezonu başladı. Mayıs ayı bu yıl biraz sıcak geçti, haziran ayı daha da sıcak geçiyor. Yangın sezonu daha da erken başladı. Vatandaşlarımızdan bu dönemde daha dikkatli olmalarını, orman yangınlarına sebebiyet vermemelerini rica ediyoruz. Sonu facia ile bitebiliyor, istemediğimiz durumlar meydana gelebiliyor. Biz tüm önlemlerimizi aldık. Bölge müdürlüğümüzde 2 adet helikopter göreve başladı, bu sayıyı 5’e çıkacak. Hedefimiz bölge müdürlüğümüzde 5 adet helikopteri göreve almak. Bunun dışında yer ekiplerimiz, arazözlerimiz yangın ilk müdahale merkezlerinde göreve başladılar. Ekip olarak yangın organizasyonumuz tamam ve yangınlara hazırız” ifadelerini kullandı.

Piknikçilere özel uyarılar

Piknikçileri de ayrıca uyaran Ataş, “Bölgemiz yangın konusunda acı tecrübelere sahip. Ormanlarımızı, canlarımızı kaybediyoruz. Vatandaşlarımızın ateşsiz piknik yapmalarını istiyoruz. Eğer bunu sağlayamıyorlarsa yaktıkları ateşi söndürmeden bulundukları yerden ayrılmasınlar. Herhangi bir yangın şüphesinde vatandaşlarımızın ALO 112’yi arayıp yangın ihbarında bulunmalarını istiyoruz. Biz yangınlara 11 dakikada ulaşıyoruz. Türkiye ortalaması 11 dakika ama biz bunu aşağı çekmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Ağaçlandırma çalışmaları

Mersin Orman Bölge Müdürü Ataş, yanan orman alanlarının yıl içinde ağaçlandırılarak yeniden ormana kazandırıldığını da sözlerine ekledi. Yangınların doğaya verdiği zararın hızla telafi edilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.