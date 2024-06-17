Mersin'de bir motoryat gezisi sırasında amatör balık avlayan Mehmet Ural'ın oltasına takılan yaklaşık 70 santimetre boyundaki yavru köpekbalığı, büyük heyecan yarattı. Ural ve arkadaşlarının Narlıkuyu açıklarında gerçekleştirdiği balık avında, oltalarına takılan köpekbalığı son anda kaçmayı başardı.

Kumkuyu Marina'da ilginç anlar

Turizm sektörüyle uğraşan Mehmet Ural, arkadaşlarıyla birlikte Kumkuyu Marina'dan motoryatla ayrılarak Narlıkuyu açıklarına doğru yola çıktı. Balık tutmaya karar veren ekip, denize oltalarını attı. Oltaya ağır bir şeylerin takılmasıyla heyecanlanan Ural ve arkadaşları, bu anı cep telefonlarıyla kaydetmeye başladı. Oltanın ucunda yavru bir köpekbalığı olduğunu gören ekip, köpekbalığını tekneye almaya çalışırken hayvan oltadan kurtularak denize geri düştü ve gözden kayboldu.

Videoda, ekibin şaşkınlık ve heyecan dolu tepkileri net bir şekilde duyulabiliyor. Oltadaki balığı gören bir arkadaşının "Aboo köpekbalığı, Jaws lan bu" şeklindeki ifadesi ise olayın ilginçliğini ve sürprizini gözler önüne seriyor.

"Büyüklüğü 60-70 santimetre vardı"

Mehmet Ural, olay günü yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Kumkuyu Marina'dan arkadaşlarımla beraber motoryatla geziye çıktık. 'Belki balık yakalarız' diyerek denize olta attık. Narlıkuyu civarına geldiğimizde, yaklaşık 250-300 metre açıkta oltamıza bir şey takıldı. Önce kayaya takıldığını sandık ama sonra balık olduğunu anladık. Oltayı çekerken köpekbalığını gördük. Tekneye aldık ama öyle bir çırpındı ki kaçtı. Büyüklüğü yaklaşık 60-70 santimetre vardı. Şaşırdık ve ürktük."