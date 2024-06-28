MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, Berdan Baraj Gölü'ne giren kişi boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Muhammed Yılmaz (18), Bolatlı Mahalle Dadalı mevkisindeki baraj gölü kıyısına gitti.
Göle giren Yılmaz'ın bir süre sonra gözden kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, gölde arama çalışması başlattı.
Ekiplerin gölden çıkardığı Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yılmaz'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: aa